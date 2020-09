Elisabetta Gregoraci nuda nella vasca, e lì sotto... una foto vietata ai deboli di cuore

05 settembre 2020 a

a

a

"Bubbles bubbles", bolle bolle. Queste le due parole scelte da Elisabetta Gregoraci per introdurre l'ultima foto mozzafiato pubblicata sul suo profilo Instagram. Bolle, ovvio: si trova all'interno di una jacuzzi, una vasca idromassaggio. Nuda, ovviamente. A coprirle il corpo soltanto la schiuma, piazzata "strategicamente" per coprirle i seni, ma che non le copre la pancia. Sguardo seducente dritto in camera e bocca socchiusa, Elisabetta Gregoraci rapisce con la sua dirompente bellezza. Una foto davvero ardita, che lascia parecchio spazio all'immaginazione. Una foto che in una manciata di minuti era riuscita a racimolare già migliaia di like. E non è necessario spiegare il perché...

Ma è completamente nuda? La foto "al limite" di Elisabetta Gregoraci che scatena il sospetto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.