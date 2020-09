Diletta Leotta a lavoro si presenta così: minigonna inguinale, terremoto in redazione

05 settembre 2020 a

In redazione, Diletta Leotta, ci va così. Come si mostra nella foto che potete vedere qui sotto. Uno scastto clamorosa scattata direttamente dagli studi di Radio 105. La meravigliosa Diletta indossa una strizzatissima magliettina bianca, dentro alla quale le forme del suo seno sembrano essere sul punto di esplodere. E questo è il meno. Sorriso malizioso stampato in faccia, ecco che la Leotta sfoggia una minigonna nera inguinale. A chiudere un quadro ad altissimo tasso erotico, ecco le gambe nude e le scarpe con tacco a spillo rosso. Bellissima. Da morirci. Uno spettacolo davanti al quale, si suppone, la redazione della radio sarà costretto a fermarsi. Cuoricini, like e commentati estatici piovevano a catinelle.

