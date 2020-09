Elisabetta Canalis, "voi quale preferite?". Selfie allo specchio, spunta il micro-slip: la foto che manda in estasi

06 settembre 2020 a

Selfie piccante, anzi piccantissimo, per una sempre più bella, eterna e inarrivabile Elisabetta Canalis. La showgirl si rivolge ai suoi fan mixando italiano e inglese: "I love hats! quale preferite?", chiede ai suoi seguaci. Insomma, ama i cappelli e lancia una sorta di sondaggio sul copricapo migliore. Ma non è tanto il cappello nero a farsi notare nella fotografia, un selfie allo specchio in cui lo smartphone che regge in mano le copre gran parte del volto. La Canalis si mostra in intimo, con micro-slip nero e un body, altrettanto nero, che ne mette in evidenza il seno. Il fisico, asciutto e perfetto, è quello di sempre. E i fan, nelle risposte, più che sui cappelli si concentrano sulla bellezza di Elisabetta...

