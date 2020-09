Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, prima bomba: "Voglio conoscerla, gli amici mi hanno detto che...". Briatore, e ora?

12 settembre 2020 a

Hanno già messo gli occhi su Elisabetta Gregoraci dentro il Grande Fratello Vip. Per la precisione è il suo futuro coinquilino Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, che in una intervista a Fanpage ammette candidamente di voler approfondire la conoscenza con la ex moglie di Flavio Briatore: "A prima vista, devo dire che Elisabetta Gregoraci è una bella donna. Punto sulla conoscenza con lei. Non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo". D'altronde, era stata la stessa Gregoraci, a Tv Sorrisi e Canzoni, a non chiudere alcuna ipotesi: "Entrerò single, ma non escludo di innamorarmi".

Dal canto suo, Pretelli ha un trascorso con un'altra vecchia conoscenza dei reality, la modella Ariadna Romero, ex Isola dei famosi. Carrambata in diretta con incontro "indigesto"? "Oggi non ce ne sarebbe motivo - mette le mani avanti lui -, ne abbiamo avuti tanti fuori dalla Casa. Tutto chiarito, nessun confronto". Chissà se Alfonso Signorini la pensa allo stesso modo.

