Wanda Nara in canottiera a casa: troppo piccola, il seno sguscia di lato. Se n'è accorta?

Dopo la buonanotte sexy con reggiseno trasparente, Wanda Nara si concede un po' di relax mostrandosi in canottiera e versione decisamente "porta accanto", ovviamente su Instagram. I fan apprezzano, ma forse a qualcuno (Wanda compresa?) è sfuggito un dettaglio piuttosto piccante. La canottierina a righe bianche e blu indossata dalla moglie di Mauro Icardi, bomber del Psg ed ex capitano dell'Inter, appare troppo piccola o in ogni caso non adeguata a contenere il décolleté esplosivo della showgirl argentina.

Risultato prevedibile ma non meno malizioso e conturbante: il seno guizza e una porzione molto sensuale dello stesso fa capolino dalla scollatura laterale. In gergo tecnico dei social si parlerebbe di side-boob, molto amato dalle influencer soprattutto d'estate. Ma qui forse l'effetto è involontario e per questo ancora più clamoroso.

