Elisabetta Canalis, cambio di look davanti alla telecamera: prima in tuta e poi così, fan sbigottiti

Elisabetta Canalis fa perdere la testa ai fan. L'ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato un video su Instagram che la ritrae mentre passa dalla tuta da ginnastica a un'altra super sexy. La Canalis, negli ultimi secondi del filmato, indossa infatti un top e un pantaloncino neri, entrambi attillatissimi e con tanto di stivali alti. In calce la descrizione: "Weekend da sposati VS weekend da single". Inutile dire che dai commenti i fan sembra abbiano apprezzato. "Ci vuoi morti?" chiede un utente, mentre un altro gli fa eco: "La mia preferita". In molti però sembrano aver gradito anche la versione da sposata, "quella meno impegnativa" che comunque non nasconde la bellezza della Canalis.

