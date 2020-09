Barbara D'Urso, a Domenica Live il pappagallo di Enzo Salvi fa la cac***a in diretta. "Fermi tutti"

14 settembre 2020 a

"Fermi tutti". Fuoriprogramma a Domenica Live, con Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista, toccante, a Enzo Salvi. Il comico romano è in studio per raccontare la brutale aggressione subita qualche mese fa dal suo pappagallo Fly, preso a sassate senza motivo da un immigrato africano fuori di sé.

Il pappagallo, operato, ora sta bene e ha trovato anche l'amore. L'intervista sta virando verso il "leggero" quando la D'Urso si accorge di un dettaglio non trascurabile: "Fermi tutti. Ha espletato le sue funzioni corporali in studio e possiamo testimoniarlo". Momento di imbarazzo, con risate un po' nervose, ma Salvi rassicura tutti: "Porta bene". A Fly, sicuramente: ora fa coppia fissa con la pappagallina Xena. "stanno insieme in una voliera che pare una suite".

