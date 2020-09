Sabrina Salerno, terremoto acquatico: tutta bagnata in costume, uno spettacolo a 52 anni

14 settembre 2020 a

a

a

“Oggi shooting”. Così Sabrina Salerno ha annunciato una serie di scatti e di video bollenti, in cui appare in tutta la sua bellezza. A 52 anni la showgirl è ancora in una forma fisica eccezionale, invidiabile anche da chi ha 20 se non addirittura 30 anni in meno. Stavolta la Salerno ha dato vita ad un vero e proprio terremoto acquatico che è stato molto apprezzato da migliaia di suoi fan che la seguono assiduamente su Instagram: in costume in mezzo al mare Sabrina ha dato spettacolo, confermandosi ancora una volta una delle regine social di questa estate, anche e soprattutto per la quantità di commenti positivi che riceve ogni volta.

Camicia blu scollatissima, si china in avanti: Sabrina Salerno, la mossa "sbagliata". Disastro sexy, fuori tutto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.