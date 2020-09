Sabrina Salerno, il costume non contiene le "grazie": "Il trucco?", roba da ko tecnico (a 52 anni)

15 settembre 2020 a

L’estate di Sabrina Salerno sembra non finire mai, a giudicare dagli ultimi scatti pubblicati su Instagram. “Scusate, visto com’è andata l’estate possiamo tornare a giugno?”, chiede la showgirl 52enne a corredo di una foto che la ritrae in spiaggia, come sempre bellissima. “Come hai fatto ad imbrogliare il tempo?”, le chiedono giustamente tra i commenti. Lei sorride, ammicca ed è super sensuale con addosso un costume bianco che non basta per contenere le sue “grazie” a dir poco esplosive. Effettivamente la Salerno sembra essere immune allo scorrere del tempo: il suo fisico è sempre statuario, così come non manca mai la valanga di apprezzamenti da parte dei suoi fan.

