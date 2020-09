Avanti un altro, la bonas Sara Croce? Lato B in bella vista, zoom pericoloso: slip spariti?

16 settembre 2020 a

“Il miglior tramonto del mondo”, dice Sara Croce. Peccato che sono in pochi quelli che lo hanno notato, perché a calamitare l’attenzione è la Bonas di Avanti un Altro, ritratta di spalle in tutta la sua bellezza. Il vestito sensuale indossato dalla Croce risalta le sue forme giunoniche, ma soprattutto fa sì che il suo lato B assuma le sembianze di una calamita. Il vedo e non vedo e soprattutto lo slip che “scompare” lasciando in bella vista il lato B della Croce ha mandato in visibilio decine di migliaia di suoi fan. Al punto che qualcuno le ha fatto notare che lo zoom può essere “pericoloso” per i deboli di cuore…

