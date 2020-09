Elisabetta Canalis, la showgirl costretta a fuggire da Los Angeles: "L'aria è tossica"

16 settembre 2020 a

a

a

Elisabetta Canalis lascia Los Angeles insieme alla figlia Skyler Eva. La showgirl ha spiegato in alcune storie Instagram che è costretta a lasciare la città dove vive col marito Brian Perri perché l'aria è irrespirabile, con chiaro riferimento ai numerosi incendi che da giorni stanno devastando la California.

"Ci vuoi morti?". Canalis, cambio di vestiti proprio davanti alla telecamera: prima in tuta e poi così... da togliere il fiato | Guarda

Nelle storie, l'ex velina parla mentre è in macchina con la figlia e un amico: "Siamo a Los Angeles ma ancora per poco, perché abbiamo deciso di lasciare la città, l’aria è tossica, ci sono un sacco di incendi. Nei video manca all'appello il marito della Canalis, ma lei rassicura i suoi follower: "Lui fa un lavoro serio, sta con i pazienti e per ora deve rimanere qui. Ci raggiungerà". La showgirl intanto ha raggiunto il nuovo alloggio, una lussuosa villetta con piscina affittata a Palm Springs.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.