Giulia De Lellis: nuova fiamma per l'influencer, avrebbero cenato insieme a Milano. Dimenticato Damante?

16 settembre 2020 a

a

a

Un nuovo flirt per Giulia De Lellis dopo la fine della storia con l'ex tronista Andrea Damante. Secondo la rivista Chi, l'influencer starebbe frequentando Carlo Beretta, erede di casa Beretta e vicedirettore dell’azienda di famiglia. E' di qualche giorno fa l'annuncio che la De Lellis ha fatto ai suoi follower su Instagram in merito alla rottura (la seconda) con Damante: "Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile".

Giulia De Lellis e i suoi brufoli, piovono critiche: paladina del bodypostive? "Facciamo passare altri messaggi"

Come riporta Chi, l'influencer e la nuova fiamma avrebbero cenato insieme in un ristorante milanese, anche se ovviamente non c'è nessuna foto sui social, e stando a quanto hanno riportato gli amici più intimi, la frequentazione continuerebbe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.