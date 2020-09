Sabrina Salerno, bagno in mare con vestito bianco e fradicio? Si vede tutto: le trasparenze pazzesche

17 settembre 2020 a

a

a

Incendiaria. Sempre. Semplicemente Sabrina Salerno. Fuochi di fine estate, e che estate, per la showgirl che ha più di 50 anni ma in termini di bellezza e perfezione surclassa le ventenni. L'ultimo scatto, pazzesco, viene rilanciato su Twitter. La Salerno lo introduce così: "Momento perfetto". E il suo momento perfetto, con sorrisone stampato in faccia, è quello che potete vedere nella foto qui sotto: in mare, con un bikini bianco e un vestito altrettanto bianco a coprirla. Un vestito che, va da sé, è bagnato. Il risultato? Le trasparenze, incendiarie, che potete vedere, trasparenze che mettono in risalto le strepitose forme di una Sabrina Salerno sempre più scatenata.

"Il trucco?". Sabrina Salerno, il costume non tiene le "grazie": foto da ko tecnico, a 52 anni | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.