Patrizia De Blanck scandalizza il Grande Fratello Vip: "All'Isola dei famosi l'ho fatto". La più disgustosa delle confessioni"

La durissima vita dei reality italiani: Patrizia De Blanck, una che nella vita non si è mai fatta mancare niente, ha dovuto mangiare carne di topo. La rivelazione della contessa ha sconcertato i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Durante, Massimiliano Morra ha rivelato di avere una passione per il Casu Frazigu, il "formaggio con i vermi" sardo. Una prelibatezza per stomaci forti che fa un baffo a quanto ingerito qualche anno fa dalla De Blanck,

Nella sua carriera televisiva c'è anche l'Isola dei famosi, e quando la fame chiama ci si scorda anche delle nobili origini. "Il formaggio con i vermi mi fa schifo, non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi - ha commentato con la solita pacatezza la contessa -. Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ero all’Isola dei Famosi e dopo una prova ho mangiato un topo. Perché? Oh, quando c’hai fame! Mia figlia ha mangiato il serpente, però alla fine quello va bene è come un’anguilla, non fa così schifo. Poi nella mia vita ho assaggiato anche la rana, ma quella è buonissima. Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero capite?".

