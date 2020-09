Grande Fratello Vip, "temevo morisse. Ma se trovo un'amica...": Flavia Vento, la folle proposta ad Alfonso Signorini

19 settembre 2020 a

Flavia Vento, showgirl e concorrente del Grande Fratello Vip per poco più di 24 ore, ha fatto una proposta al conduttore del popolare reality di Canale 5, Alfonso Signorini. La Vento, infatti, ha deciso di abbandonare la casa del Gf dopo solo un giorno dal suo ingresso e ieri 18 settembre, in prima serata, ha spiegato i motivi della sua scelta: "Avevo paura che il mio cane Piri di 16 anni potesse morire da un giorno all’altro…”. E infatti la sua offerta a Signorini è stata: "Ma se trovo un’amica che mi tiene i cani posso tornare nella casa?”. A quel punto il presentatore ha detto: "Io mi rimetto alle potenti mani del Grande Fratello Vip ok?”. Lasciando quindi uno spiraglio aperto.

Ma nel corso della puntata, Flavia Vento è stata protagonista anche di un battibecco con la contessa Patrizia De Blanck, altra concorrente del Grande Fratello di quest'anno. La prima a iniziare è stata proprio la showgirl: "Non dire più che bevo o che mi devo far curare…", cui è seguita la risposta della contessa: “Io ho sempre cercato di proteggerti. Tu sei voluta uscire in questa maniera ridicola. Hai bisogno di una mano. Ti porterò dall’analista…”. Il botta e risposta è andato avanti per un po', tanto che alla fine Signorini è stato costretto a intervenire per riportare l'ordine.

Altro scambio di battute è stato quello con Antonella Elia, al GfVip in veste di opinionista: "Tu hai rinunciato a un lavoro. Ma come fai a vivere? Tanta gente farebbe carte false per stare qua…”. La risposta della Vento non si è fatta attendere: "Con la preghiera i soldi vanno in secondo piano…”.

