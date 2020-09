Grande Fratello Vip, subito flirt per la Gregoraci? "Sguardi languidi e non solo", una bomba: chi è il fortunato

21 settembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello Vip da pochi giorni, eppure ha già infiammato il gossip. Per ora solo sui social, in attesa della prossima puntata in cui Alfonso Signorini potrebbe iniziare ad introdurre l’argomento con i diretti interessati. Sì, perché non è sfuggito il gioco di sguardi tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché il primo Velino maschio di Striscia la Notizia. Entrambi single con un figlio a casa, tra i due sembra essersi instaurata subito una certa sintonia: inoltre gli occhi dicono tanto, visto che pare si cerchino abbastanza frequentemente. Che stia nascendo qualcosa in più di una semplice simpatia? Lo scopriremo nel tempo, di certo il GF Vip della Gregoraci è iniziato in maniera intrigante.

