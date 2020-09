Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la foto più spinta in attesa della diretta: abito trasparente, topless brutale

21 settembre 2020 a

Lei è all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Si parla di Elisabetta Gregoraci, mattatrice in questi primi giorni del reality di Alfonso Signorini su Canale 5: prima per il mancato ingresso, poi per il bacio lesbo nella notte. E mentre lei è all'interno della casa, il suo staff aggiorna il profilo Instagram e rinnova l'appuntamento con il pubblico. "Stasera c'è la puntata in diretta dalla casa più spiata d'Italia. Siete pronti a rivedere la nostra Eli? seguiamola insieme dalle 21.20 su Canale 5", si legge in calce al post. Dunque, la foto. Ecco la Gregoraci in abito bianco, a pois e dalle trasparenze provocanti. Ma soprattutto, un abito scollatissimo, dal quale fa capolino il seno rigorosamente senza biancheria intima. Una foto spettacolare in attesa della puntata...

