Rita Rusic, selfie allo specchio: "Fuori tutto a 60 anni", i seni scivolano fuori dalla giacchetta

24 settembre 2020 a

a

a

Rita Rusic fuori controllo su Instagram. A 60 anni l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è ancora una gran provocatrice, che non ha alcun problema a scoprire le sue forme giunoniche. Nel corso dell’estate l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva fatto scalpore per un “fuori tutto”, con un filo al posto del costume che in pratica non copriva nulla. Stavolta invece la Rusic ha scattato un selfie allo specchio indossa una giacchetta che si apre pericolosamente scendendo verso il basso e lasciando intravedere i seni che mandano fuori di testa migliaia di fan sui social. Ha esagerato? Forse, ma se c’è una che può permetterselo a quell’età, è proprio la Rusic.

"Non perdetevela". Sabrina Salerno, scollatura vertiginosa per il ritorno in tv: la giacca si apre, "incidente" in diretta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.