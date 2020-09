Belen Rodriguez, la bomba di Andrea Iannone: "Nel bene e nel male", ciò che non aveva mai detto su di lei

24 settembre 2020 a

a

a

Ora parla Andrea Iannone. Dopo mesi di silenzio decide di parlare. Senza segreti. Senza filtri. E il gossip s’infiamma più che mai, si sa: Belen Rodriguez resta la regina della cronaca rosa. Tutto quello che gravita attorno a lei, subito, diventa virale. Ora la showgirl sembra felice con Antonino, hairstylist, che è arrivato all’improvviso nella sua vita dopo la storia lampo con Gianmaria Antinolfi. “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma”, dice Andrea Iannone su Instagram. “Ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della sua vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male“, racconta. Adesso, definitivamente, cala il sipario sulle loro storia d’amore. Iannone non ne vuole più parlare. Caso chiuso. Ma per gli amanti del gossip potrebbe esserci qualche colpo di scena. Facciamo attenzione. Intanto, mettiamo insieme tutti i tasselli: Belen potrebbe rispondere. Chissà.

"Roba mai vista". Belen, sbroccata violentissima con i paparazzi: "Ve li rovino tutti", la brutale minaccia

Belen Rodriguez, terremoto erotico: senza slip, inquadra proprio lì giù e sfida la censura. Ma è legale? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.