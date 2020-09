Gwyneth Paltrow, "solo burro": sconvolgente nudo integrale in giardino e sua figlia sbrocca, la foto senza censura

28 settembre 2020 a

Gwyneth Paltrow fa ancora breccia nel cuore dei suoi fan. Ma questa volta l'attrice supera i limiti, almeno per la figlia. La Paltrow, al compimento dei 48 anni, pubblica uno scatto a dir poco osé. "Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno e null’altro" commenta alla foto a dir poco compromettente che la vede nuda in giardino. L'attrice con il post pubblicato su Instagram prende due piccioni con una fava, sponsorizzando anche il suo nuovo prodotto: un burro per il corpo - a quanto pare - dagli effetti miracolosi. L'immagine ha raccolto migliaia di apprezzamenti. Non quello di sua figlia Apple che, sconcertata, ha commentato con un semplice "Mom", "mamma".

Ma la Paltrow si è limitato a ringraziare i sostenitori: "Grazie mille a tutti per gli auguri di compleanno e grazie anche al nuovo burro per il corpo del mio pazzesco brand Goop, che mi fa credere di potermi ancora spogliare del tutto". Come darle torto.

