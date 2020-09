Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci umilia in diretta Pretelli: "Non c'è nulla, ha gli occhi di cerbiatto". Lui la prende male

29 settembre 2020 a

Doccia gelata per Pierpaolo Pretelli. L'aitante spasimante di Elisabetta Gregoraci, protagonista di parecchi siparietti piccanti al Grande Fratello Vip, viene messo al suo posto dalla (imbarazzatissima) ex di Flavio Briatore. Chiamata da Alfonso Signorini a spiegare la natura della loro forte "simpatia", la 40enne showgirle calabrese taglia corto: "Non sta succedendo nulla, anche se ci guardiamo. Mi guarda con gli occhi da cerbiatto. Ragazzo bravissimo, sano, e davvero tenero".

"Avrei voluto baciarla, forse avrei dovuto, ma ho visto dei paletti che ha messo e io la rispetto per questo", ha spiegato un amareggiato Pretelli. "Non ti sei mai comportata così con me - ha scherzato Pupo dallo studio, punzecchiando Elisabetta -. Lo guardi come una sorella maggiore, ma non hai pensieri diversi, mi sbaglio?". Pretelli la prende sul ridere: "Pupo, che film hai visto?", e Signorini prova a rincuorarlo: "Parla così perché rosica". Ma la sostanza, per ora, non cambia: con la Gregoraci non c'è trippa per gatti Ammesso che qualcuno non le faccia leggere l'intervista-bomba di Briatore al Fatto quotidiano: "Se a 40 anni vuole andare coi ragazzini al GF Vip, contenta lei. Vuole autonomia? Rinuncia ai soldi che le passo", ha tuonato il manager. Sfida pesante.

