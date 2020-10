Elisabetta Canalis, lo scatto che fa impennare pure le onde: un fisico bestiale, bellezza senza tempo

05 ottobre 2020 a

a

a

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Elisabetta Canalis per un incidente in un video in cui sponsorizzava dell’intimo. Lì sotto era stata notata una “fuoriuscita” che qualcuno ha giudicato scandalosa, ma la showgirl 42enne ha subito smontato il caso con gran classe: “Ce l’ho come tutte”. Una risposta da applausi per chiudere un piccolo caso montato in rete. Adesso la Canalis è tornata a condividere scatti tratti dalla sua quotidianità, ma anche alcune foto più artistiche. Come quella in cui è ritratta con un costume a pezzo unico che esalta le sue forme straordinarie: il dettaglio che ha fatto sorridere molti è che persino le onde del mare si sono impennate dinanzi a lei.

"Ce l'ho come tutte". Elisabetta Canalis, lo sfogo dopo la foto da censura: dal body spunta il "proibitissimo"? Lei replica così | Guarda

