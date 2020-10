Alessia Fabiani, la bugia di Francesco Oppini al GF Vip: "Non mi ha lasciata lui. Evidentemente, non ce l'ha fatta"

09 ottobre 2020 a

a

a

Francesco Oppini l’aveva nominata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Adesso Alessia Fabiani (“l’ho lasciata io, non ci sentiamo più”, ha dichiarato il figlio di Alba Parietti) ha deciso di replicare dai microfoni di Radio Cusano Campus, dove è stata ospite. “Ormai sono passati una ventina d’anni, sono felice che abbia ancora questa memoria”, ha esordito prima di piazzare l’affondo all’ex fidanzato: “Sinceramente non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me. Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che io gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato. Io non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica”. Poi la Fabiani ha chiarito anche il rapporto con la Parietti: “Non è vero che io avessi un brutto rapporto con lei, anzi era davvero bello. Mi fa strano che lui aveva sempre detto che non avrebbe mai fatto televisione e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo”.

"Dimmelo in faccia", "Mi alzo e ci penso io". Zorzi-Oppini, Striscia svela la maxi-rissa al Gf Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.