Franceska Pepe, rissa dietro le quinte al Grande Fratello Vip: entra in studio con un'ora di ritardo, mani addosso con un'autrice?

Quasi rissa dietro le quinte del Grande Fratello Vip tra Franceska Pepe e una autrice di Alfonso Signorini. Eliminata tra le polemiche per un televoto molto contestato, Franceska entra in studio con un'ora di ritardo ed è lei stessa a confessare il motivo: "Ho litigato con un'autrice del programma per dei malintesi. Sai com’è quando c’è la tensione".

“Riunione straordinaria”. Scandalo e panico al Gf Vip: il "cavillo-Franceska", possono annullare tutto

Signorini non può sospettare l'entità dello scontro: "Ma vi siete menate?", chiede per gioco. E la Pepe lo accontenta: "Ci siamo andate vicine. Non sopporto le mancanze di rispetto", "Cos’è successo? Perché avete litigato?", domanda il padrone di casa. "Si è scaldata troppo e ha alzato la voce. Le avevo solo chiesto un chiarimento", glissa la Pepe, che domenica sarà a Live Non è la D'Urso per svelare tutti i (pruriginosi) dettagli.

