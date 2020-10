Selvaggia Lucarelli contro Gianluigi Nuzzi: "Osceno, foto di mostri e insulti sessisti"

10 ottobre 2020 a

Nuovo giorno, nuovo bersaglio. Selvaggia Lucarelli questa volta prende di mira Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado su Rete 4. Motivo dell'attacco un post del giornalista con una foto di Antonio Ciontoli, assassino del giovane Marco Vannini, accompagnata dalle dichiarazioni fatte dall'uomo prima della condanna a 14 anni: “Antonio Ciontoli: Marco era bello come il sole e buono come il pane”. Alla Lucarelli non è affatto piaciuto il gesto di Nuzzi: "Conduttore di programmi di cronaca (e giornalista) che non posta articoli o argomenti, ma solo la foto del mostro per raccogliere inevitabilmente 2000 commenti con minacce di morte, insulti sessisti alle donne della famiglia, accuse di aggressioni sessuali alla vittima. Osceno”, ha scritto su Twitter. Il conduttore di Quarto grado si è sempre occupato dell'omicidio Vannini nella sua trasmissione, cercando di capire cosa sia davvero successo la notte incriminata, il 18 maggio del 2015. Questa volta però, secondo Selvaggia Lucarelli, ha toppato, perché ha cercato solo di raccogliere reazioni e commenti attraverso una foto.

