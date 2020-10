Elisabetta Canalis? Prima così poi sfila anche il vestitino: tasso erotico alle stelle, foto vietate ai minori

12 ottobre 2020 a

"Happy monday", "buon lunedì", scrive nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram. Il tutto, va da sé, per introdurre le foto, mozzafiato, che potete vedere qui sotto, due scatti pubblicati per pubblicizzare un noto marchio di intimo di cui è testimonial. E così, a parlare sono le immagini. Ecco la showgirl, bellissima e sorridente, in una luminosa cucina bianca. Nella prima immagine indossa un completo intimo nero, parzialmente "coperto" da un vestitino trasparente. E già c'è da restarci secchi. Nella seconda immagine, la Canalis quel vestitino trasparente lo sfila e si adagia sul mobile bianco. Il risultato? Quello, da urlo, che potete vedere: irresistibile.

