Massimiliano Morra al GF Vip, la madre accusa: "Sta subendo di tutto, è discriminazione"

Adesso parla la madre di Massimiliano Morra, finito nel tritacarne del gossip al Grande Fratelllo Vip dopo le dichiarazioni choc di Adua Del Vesco (che prima l’ha definito omosessuale e poi ha fatto un passo indietro). "Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo", ha raccontato a Chi la madre di Morra. "Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”, ha precisato. E poi a difesa di Morra ha parlato anche Dalida (fidanzata dell’attore). "Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così", ha detto. Le sue frasi hanno il sapore dell’attacco puro ad Adua: la prima a sollevare tutto questo polverone.

