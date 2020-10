Raffaella Fico "senza filtri": seminuda sul letto, tanga e seno che... schizza fuori. Foto da restarci secchi

17 ottobre 2020 a

L’estate è finita e allora i bikini devono lasciar spazio all’intimo per il cambio di stagione. A rendere bollente l’atmosfera ci ha pensato Raffaella Fico con una serie di scatti non adatti ai deboli di cuore. L’avvenente modella ha regalato ai suoi fan social alcune foto in cui è praticamente seminuda, anzi "senza filtri" come dice lei: mentre si mostra in posizioni a dir poco provocanti distesa sul letto, la Fico indossa soltanto un reggiseno di pizzo che contiene a stento il suo décolleté esplosivo e un tanga che regala scorci bollenti. La pelle nuda e gli sguardi sognanti di Raffaella fanno il resto: inevitabile l’estasi dei suoi follower, con molti che si sono lanciati anche in commenti abbastanza spinti, non resistendo all’avvenenza della Fico.

