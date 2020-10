Elisabetta Canalis alla pompa di benzina "vestita" così: stiamo scherzando? Seminuda, il traffico si paralizza

19 ottobre 2020 a

a

a

Immaginate di andare a fare benzina e di trovare davanti a voi Elisabetta Canalis vestita così. Roba da perdere la testa, d’altronde la showgirl a 42 anni è forse ancora più sensuale e avvenente di quando era ancora una ragazza. “Sono pronta per partire”, ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto da quasi 100mila like su Instagram: la Canalis è ritratta mentre tiene in mano la pompa per fare rifornimento e colpisce soprattutto per l’abbigliamento non adatto ai deboli di cuore. Sopra ai jeans Elisabetta indossa infatti una magliettina trasparente che mette in risalto il suo fisico che sembra ancora scolpito nella pietra. Che dire di più, complimenti alla Canalis che accende ancora la fantasia degli italiani (e non solo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.