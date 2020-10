Il Cantante Mascherato, clamorosa indiscrezione di Dagospia: dove è stato avvistato Al Bano, coincidenze?

19 ottobre 2020 a

Non solo la tv italiana, adesso Al Bano conquista anche quella spagnola. A gennaio 2020, il cantante di Cellino San Marco aveva partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, versione italiana di The Masked Singer, condotta da Milly Carlucci su Rai 1. Travestito da leone, Albano era arrivato secondo, perdendo in finale contro Teo Mammuccari, che invece indossava la maschera da coniglio. Il format innovativo era piaciuto al pubblico e infatti colpì nel segno. Come riporta Dagospia, però, gira voce che Al Bano sia stato avvistato a Madrid e che starebbe partecipando anche alla versione spagnola dello show che spopola in tutto il mondo. Sarà vero?

