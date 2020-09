Domenica In, Mara Venier, Romina Power e il "bel toro intero". "Di questi tempi...", allusione sessuale e imbarazzo in diretta

13 settembre 2020 a

Torna Mara Venier, torna Domenica In, ed è subito spettacolo. Anche in mancanza del videmessaggio del premier Giuseppe Conte, annunciato e poi annullato in poche ore causa polemiche politiche e minacce di denunce, Zia Mara trova il modo di iniziare col botto la stagione. Ospite in studio c'è l'amica Romina Power.

L'ex moglie di Albano Carrisi è ormai una habitué del salotto domenicale di Raiuno e il clima, tra le due signore, è assolutamente conviviale. Di più, quasi senza freni. Si parla di tori da dare in affidamento (tutto vero), e la situazione è già particolare. "Io vorrei che qualcuno lo potesse accogliere così, com'è, un bel toro intero...", è l'appello di Romina. E la Venier non resiste: "Che di questi tempi...". Allusione sessuale esplicita e sghignazzate in studio.

