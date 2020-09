Albano Carrisi e la pensione da 1.470 euro: "Non ci campo, non ci pago nemmeno il caffè agli amici"

16 settembre 2020 a

La pensione di Albano Carrisi continua a far discutere. Intervistato da I Lunatici su Rai Radiodue, il crooner di Cellino San Marco ha spiegato: "Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l'esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è 'tu ce la faresti a vivere con 1.470 euro di pensione?'". Al Bano ribadisce la sua risposta, onesta al limite del brutale: "No, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno".

