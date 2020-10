Elettra Lamborghini, parla la sorella Ginevra: "Mondi sperati. Ma...", una balla spaziale?

20 ottobre 2020 a

Alla fine di settembre si è parlato molto di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini ed esclusa dagli invitati al matrimonio con Afrojack di quest'ultima: "Ci sono solo le persone a cui teniamo e a cui vogliamo bene", disse elettra, a conferma delle indiscrezioni circa il rapporto compromesso tra le due sorelle. E, ora, parla Ginevra. Lo ha fatto in un'intervista a Fanpage.it, dove si è un poco sbottonata su Elettra, spiegando: "Veniamo da due mondi separati", anche se questo "non ci impedisce di volerci molto bene". Sarà. Oggi, Ginevra è direttrice creativa in una brand femminile e tenta la carriera musicale, sulle orme di Elettra (e sarebbe proprio questa la ragione dell'ultimo dissidio tra le due". Infine, ha spiegato che "mio papà ha sempre voluto che mettessi le zampe in ufficio", anche se Ginevra ha aggiunto di non sentirsi ancora così matura per farlo.

