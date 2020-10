Tiki Taka, Melissa Satta si presenta vestita così: si ferma lo studio, là sotto una "sorpresa" da restarci secchi

20 ottobre 2020 a

Forse, a qualcuno è sfuggita l'ospitata a Tiki Taka di Melissa Satta. Già, nell'ultima puntata della trasmissione calcistica in onda su Italia 1 c'era anche lei, la meravigliosa ex velina, che a Tiki Taka ha una lunga militanza. E spesso si è presentata con dei look pazzeschi, che hanno fatto molto parlare. E nella puntata di lunedì 19 ottobre non ha fatto eccezione. Melissa Satta, infatti, si è presentata così come potete vedere nella foto qui sotto, tratta da una sua story su Instagram. Giacca e pantaloni e fantasie bianche e nere, scollatura vistosissima e provocante, e un paio si scarpe con altissimo tacco a spillo e lacci, da cui facevano capolino i numerosi tatuaggi che impreziosiscono piedi e caviglie della showgirl sarda. Insomma, una Melissa Satta assolutamente irresistibile e inarrivabile.

