Giulia De Lellis, "ecco con chi esce": soldi, soldi, soldi. Sotterrato Damante

Niente corna. Niente musi lunghi. Ora la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è finita per sempre, ma c’è una novità: secondo Chi - il settimanale diretto da Alfonso Signorini - la De Lellis starebbe frequentando Carlo Gusalli Beretta (ricco rampollo). Pare che ci siano già state le prime presentazioni a casa. E si parla di fidanzamento ufficiale: pranzo assieme e grandi progetti per il futuro. Carlo, tra l’altro, è amico di Damante. I ben informati, però, sostengono che non ci siano fibrillazioni tra loro. L’amicizia è ben solida: quello che sta per nascere tra Giulia e Carlo Beretta è un bel colpo.

