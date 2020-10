Elisabetta Canalis, il body nero? È trasparente... scorci da urlo: la foto che manda in tilt

23 ottobre 2020 a

Incanti firmati, ovviamente, Elisabetta Canalis. Più passa il tempo più è bella, meravigliosa. Non fa eccezione una delle ultime foto postate sul suo seguitissimo profilo Instagram, uno scatto in cui pubblicizza un body super-sexy. Una foto meravigliosa, alle spalle un giardino e una piscina. Ma a tenere banco ovviamente è l'ex velina, in primo piano. Body nero e sguardo super-seducente dritto verso l'obiettivo, eccola con lo sgambatissimo body nero. Che è anche un body trasparente: insomma, fa capolino la biancheria intima, altrettanto nera. Una foto per nulla volgare ma ad altissimo tasso erotico. Scatto ovviamente apprezzato dai fan di Elisabetta Canalis, che la hanno sommersa di commenti estatici.

