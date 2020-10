Maria Teresa Ruta contro Amedeo Goria: "Da querela". Offese alla figlia, al GF Vip viene giù una famiglia

27 ottobre 2020 a

La situazione tra Maria Teresa Ruta e l'ex marito Amedeo Goria precipita in diretta al Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini fa ascoltare alla conduttrice le parole che Amedeo ha pronunciato riguardo a loro figlia Guenda (anche lei concorrente del reality, insieme alla madre), accusandola di "bipolarismo". "Sono arrabbiatissima - sbotta la Ruta -: è da querela. Penso che il bipolarismo in medicina sia una cosa ben precisa. Guenda non lo è. Lui non sa neanche se ha avuto il morbillo. Per sua stessa ammissione, non è mai stato presente".

Veleni e accuse incrociate che aleggiano nell'aria da settimane, a partire da quando Goria è entrato nel giardino della casa per un confronto "a distanza" con Guenda finito in lacrime. Poi varie ospitate nei talk non hanno ammorbidito il clima. "Non ho parole - ha spiegato la ragazza, venuta a conoscenza del giudizio del padre -, non so come commentare le parole di mio papà. Sono parole molto sbagliate. Mi dispiace, io sono una persona complessa, ma non sono bipolare".

