Adriana Volpe, in crisi col marito. Secondo Chi i due si sarebbero lasciati. I motivi

Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli sarebbe giunto al capolinea. Secondo il settimanale Chi i due si sono lasciati. I diretti interessati non confermano né smentiscono. La conduttrice non è più apparsa in pubblico - e sui social - accanto al marito da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Parli vive tra Montecarlo e Lugano per lavoro, mentre la Volpe è a Milano, dove conduce il talk mattutino di Tv8, Ogni mattina. Per mesi si sono rincorse le voci sulla crisi e, durante la reclusione nella casa più spiata d'Italia, si parlava dell'insofferenza di Parli verso le attenzioni e il corteggiamento di Andrea Denver. Il modello, infatti, non ha mai nascosto un'attrazione nei confronti della moglie. Tra i due, però, c'è stata sempre e solo un'amicizia.

