Belen Rodriguez sfida il Covid: beccata in strada a Milano con Antonino Spinalbese, la passione esplode nonostante la mascherina

Ecco il primo scatto di coppia di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese, ma non è di un paparazzo. È la stessa argentina a pubblicarlo sulla pagina Instagram in bianco e nero: una sorta di ballo romantico per strada (con mascherina). La relazione tra la conduttrice di Tu si que vale e il giovane hair stylist e fotografo pare così continuare a gonfie vele.

La storia tra la Rodriguez e Spinalbese è nata in estate, ad alcuni mesi di distanza dalla sua seconda separazione dal marito Stefano De Martino, che di recente è stato invece beccato con la ex di Ghali Mariacarla Boscono. "Sono single? No, assolutamente no", ha dichiarato Belen ad una domanda precisa dopo le tante voci di un suo nuovo flirt. E adesso questa foto su Instagram a certificare che lei è di nuovo innamorata.

