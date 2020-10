Temptation Island Vip, Manila Nazzaro: "Sto aspettando il divorzio", voci sulla relazione con Lorenzo Amoruso

Francesco Fredella 30 ottobre 2020 a

E tutti tifano per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ormai da tempo, precisamente da quando il pubblico li ha conosciuti a Temptation Island Vip (dove hanno messo alla prova del fuoco il loro amore). Ora Manila fa chiarezza in un’intervista a Uomini e donne magazine. L’ex Miss Italia racconta di essere in attesa del divorzio dal suo ex marito. “Lo faremo appena si potrà”, racconta Manila Nazzaro. Che si divide tra la Capitale e Firenze, dove vive il suo fidanzato.

La Nazzaro, poi, riavvolge il nastro di ricordi e parla del suo primo matrimonio. “Credo non opterei per il velo, ma il bianco sarebbe un bel simbolo, per una nuova ‘prima volta’, un reset”, tuona Manila. Intanto, si vocifera di un suo ritorno in tv, da diversi anni la Nazzaro è una delle speaker di Radio Zeta (nel weekend).

