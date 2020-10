Lory Del Santo, la confessione scandalosa: "No ai baci in bocca. Ma...", cosa (non) vieta al suo uomo sotto alle coperte

31 ottobre 2020 a

Al tempo del coronavirus diventa difficile gestire anche l'intimità con il proprio partner. Ne sa qualcosa Lory Del Santo che, intervistata dal settimanale DiPiù, ha confessato di aver vietato al fidanzato Marco Cucolo i baci in bocca, "ma non gli altri". La relazione fra i due, 62 anni lei e 28 lui, prosegue a gonfie vele. La coppia sta sempre insieme, tant'è che Cucolo segue la fidanzata anche al lavoro, scegliendo di limitare quasi del tutto cene e uscite con amici. Mentre la showgirl, che è spesso impegnata come opinionista nei programmi televisivi, fa spesso il tampone, finora sempre risultato negativo.

Ma la prudenza a quanto pare non è mai troppa col Covid in giro. La Del Santo, infatti, ha rivelato che continua a vivere la sua vita intima con il fidanzato normalmente, ma con qualche accortezza: "Evitiamo il bacio alla francese, in cui c’è uno scambio di saliva che potrebbe essere pericoloso". Tuttavia non si tratta di una rinuncia grave secondo la showgirl, anche perché “ci sono altre parti del corpo che non sono a rischio contagio, come per esempio il collo”. Poi però ha ammesso che, se lo desiderano, i due si concedono baci ancora più intimi.

