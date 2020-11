Elisabetta Canalis, “per te violerei anche il Dpcm”: la foto in intimo scatena il caos, fino a dove si spinge il fan

02 novembre 2020 a

Anche da quando si è trasferita a Los Angeles, Elisabetta Canalis è tra le (ormai ex) showgirl preferite. A 42 anni la sarda è ancora di una bellezza travolgente, scontato quindi che diversi marchi la contattino per essere sponsorizzati sulla sua pagina di Instagram che conta un numero di follower degno di grandi influencer: parliamo di quasi tre milioni di persone. Stavolta la Canalis ha pubblicato uno scatto che la ritrae in intimo: una foto molto semplice, la bellezza di Elisabetta fa tutto il resto. E addirittura spinge alcuni a violare il Dpcm: “per te andrei a cena fuori dopo le 18”, è il commento più gettonato sotto la foto, con la Canalis che ha simpaticamente risposto con un eloquente “noooo”.

