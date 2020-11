Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Con Bettarini una scop***a e basta". Sconcerto in diretta, lui la prende male

07 novembre 2020 a

A Dayane Mello sfugge una frase di dubbio gusto su Stefano Bettarini e Alfonso Signorini quasi stramazza al suolo. L'ex marito di Simona Ventura è entrato come nuovo concorrente in corsa al Grande Fratello Vip. Con la modella brasiliana c'era stato un flirt all'Isola dei famosi, quando lei era una naufraga e lui l'inviato. La storia, se così si può definire, si era conclusa piuttosto male ed è stata proprio la Mello, chiamata in confessionale, è stata brutale: "Forse è il momento di chiarire, tra noi c'è stata una scop***a e basta…".





"Ma come una scop***a e basta? Io dovrei cadere per terra, ma non lo farò…Ci hai spiazzato…", ha sgranato gli occhi il conduttore. E Bettarini pare esserci rimasto male: "La cosa mi ferisce…L’avessi detto io, magari sarebbe stata ripresa… Una donna che dice certe cose va bene… Non apprezzo molto…". Signorini ha provato a ricucire: "Dato che vi preparate a vivere un periodo insieme… Anche se c’è della ruggine tra di voi risolvetela… Non è stata una storia importante però adesso voltiamo pagina…". Ne va dello show.

