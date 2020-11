Alba Parietti e Antonella Elia, rissa al Grande Fratello Vip: Pupo e Signorini ammutoliti

Francesco Fredella 10 novembre 2020 a

a

a

E’ sempre la solita Antonella Elia: attaccabrighe e pungente. Dimentica la solidarietà femminile e appena arriva Alba Parietti per un ingresso lampo nella casa del Grande Fratello Vip, accade di tutto. Cortocircuito. "Tu hai una certa età", urla la Elia alla Parietti. Che ribatte: "Ho un’età certa”" Uno scontro di fuoco non appena la Parietti arriva in studio con un libro nero tra le mani. La Elia, a quel punto, ne approfitta per tornare all’attacco. Pupo assiste in silenzio allo scontro. Alfonso Signorini fa l’arbitro e poi manda la Parietti nella casa per una missione impossibile.

"Sì, ho quella malattia". Paolo Brosio senza freni, roba (molto) spinta: la confessione alla contessa, gelo su Canale 5

Ma la puntata prosegue con la squalifica di Stefano Bettarini per una bestemmia pronunciata in settimana. La sua permanenza nella casa è durata una settimana. Uno “scivolone” non concesso a nessun concorrente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.