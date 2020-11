Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Todaro: spunta il video del massaggio (molto sexy), la temperatura schizza alle stelle

Francesco Fredella 11 novembre 2020 a

E adesso spunta il massaggio. Super sexy. Dopo gli sguardi, lo scambio di attenzioni, le esibizioni insieme (avvinghiati) sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle - il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 - il gossip s’infiamma: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro più vicini che mai. Il video del massaggio fa salire la temperatura. Sembra, infatti, che i due non si nascondano più. Del resto sono single e non ci sarebbe nulla di male: lui ha troncato il matrimonio con la collega di Amici, Francesca Tocca, mentre lei dopo la storia con Matteo Salvini ha tirato il freno a mano.

Ma non c’è modo di arginare la passione. Infatti, Todaro e Elisa si lasciano andare senza freni. Quel video di un massaggio sensualissimo sembra la prova del nove di una storia in sordina da settimana, ma probabilmente già solida. Loro non commentano: silenzio assoluto. Ma le indiscrezioni, ormai da giorni, corrono alla velocità della luce e non lasciano scampo al ballerino del programma di Milly Carlucci e alla sua allieva. Tra l’altro anche Roberta Bruzzone, che è a bordo campo a Ballando, ha parlato proprio con noi di Libero di un’intesa che va oltre la chimica tra Raimondo ed Elisa. Il bacio potrebbe già esserci stato, e non ci sarebbe nulla di male. Ora la coppia è fuori gioco dopo il ritiro di alcune settimane fa. Potrebbe tentare il ripescaggio, ma in ogni modo dopo gli imprevisti - l’intervento chirurgico di Todaro e l’infortunio di Elisa - uno stop non guasterebbe le cose. Raimondo ed Elisa si godono un momento bellissimo. E le rose potrebbero fiorire prestissimo.

