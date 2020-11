Sara Croce, intimo in pizzo nero: la foto allo specchio "tradisce" la Bonas. Nudità, roba da restarci secchi

11 novembre 2020 a

Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, ha scatenato i follower di Instagram con due scatti in intimo che hanno messo in risalto la sua bellezza e la sensualità. Uno in cui si mostra in vestaglia rosa e biancheria intima e l'altra, ancor più incendiaria, in cui si fa ritrarre allo specchio, vestita soltanto di intimo in pizzo nero. Non è la prima volta che la Croce diletta i suoi ammiratori e riesce a farsi notare per il suo sex appeal. Cosicché viene sempre sommersa di like e commenti ultrapositivi che mostrano la sua popolarità sul web. Recentemente la valletta è finita al centro di una contesa giudiziaria con il suo precedente fidanzato, il magnate Hormoz Vasfi. Dopo la separazione dalla Croce, l'uomo l'ha accusata di stalking e le ha richiesto indietro i doni regalatigli durante la loro relazione. Uno scambio di reciproche accuse che deve ancora trovare una soluzione giudiziaria.

