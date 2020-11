Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta Stefania Orlando: "Stron***a rompic***o, io te l'avevo detto". Brutalizzata

Francesco Fredella 12 novembre 2020 a

Volano di nuove parole forti. Al Grande Fratello vip i concorrenti sembrano essere molto insofferenti. Adesso tocca a Patrizia De Blanck, la contessa del popolo, essere la protagonista della nuova lite con Stefania Orlando. Il motivo resta futile, come sempre. Alcuni fan del Gf Vip urlando fuori dalla casa e Stefania risponde. Questo non va giù alla De Blanck, che parte all’attacco.

"La solita str***nza, rompic***o”, urla. “Ti avevo detto di non rispondere gridando perché poi attaccano le musiche e rompono…". Una scintilla che scoppiare l'ennesima miccia. "Dai, vedrai che non la mettono la musica, stai tranquilla", risponde la Orlando che cerca in tutti i modi di calmare la contessa. La casa del Gf vip è una polveriera: spaccata a metà. Tutti contro tutti. Insomma, sembra essere entrato nel vivo il gioco perché - del resto - gli autori condiscono tutto con ingredienti piccantissimi. Pensate che la sfuriata della Pepe in studio contro Matilde Brandi è soltanto una delle tante fiammate lontano della casa. Adesso entreranno nuovi concorrenti. E ne vedremo delle belle.

