Giacomo Urtis cambia pelle: Grande Fratello Vip e una serie su Netflix, la spifferata bomba

Entrano nuovi concorrenti nella casa del Gf vip. Un tra questi, secondo quello che svela lo stesso Signorini a “Casa Chi”, dovrebbe essere Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip, uno dei personaggi più famosi degli ultimi tempi, è pronto a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà dopo essere stato naufrago in Honduras a L’isola dei famosi qualche anno fa. Lui non ne parla: nessuna conferma e nessuna smentita. Ma sembra che il suo cellulare sia pieno di foto e messaggi che possano far venire la pelle d’oca ai vipponi nella casa.

Urtis, che ha creato un vero e proprio impero imprenditoriale dal punto di vista delle cliniche, ormai è alle prese con musica e film. Infatti, ci giunge voce che sta prendendo lezioni di recitazione per una serie di Netflix. Si tratterebbe, in questo caso, di un vero cambio di passo. Una bomba che siamo in grado di anticipare. Uno scoop che lascerà tutti a bocca aperta. Per adesso, però, meglio usare il condizionale, visto che il contratto dovrebbe essere firmato a stretto giro.

