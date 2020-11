Lory Del Santo demolisce Amedeo Goria: "Come facevo impazzire la Ruta a letto", l'aneddoto (spinto) per provarci con lei

12 novembre 2020 a

a

a

Altre bombe su Amedeo Goria. Questa volta a sganciarle è Lory Del Santo, che in un'intervista al settimanale Nuovo ha rivelato che l'ex marito di Maria Teresa Ruta ci avrebbe provato con lei in due distinte occasioni. Lei lo avrebbe però respinto. Ma non solo. La Del Santo, un vero fiume in piena, ha raccontato anche un peculiare aneddoto legato a uno degli ultimi incontri che ebbe con Amedeo Goria, il quale le avrebbe confessato quanto la Ruta avrebbe amato le sue doti "da amatore" a letto. E avrebbe detto tutto ciò per conquistarla, per far colpo sulla Del Santo. "Lui mi ha detto: Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso: impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera molto forte e intensa per cui ti suggerisco di provare...". Parole clamorose, quelle della Del Santo, che da par suo è arrivata alla conclusione che la Ruta, in effetti, apprezzasse le doti di Goria: "Insomma Maria Teresa, almeno a suo dire, apprezzava molto le sue doti da macho", ha chiosato Lory Del Santo. Parlando del rifiuto che oppose ad Amedeo Goria, ha poi aggiunto: "Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze. Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici", ha concluso Lory Del Santo.

"L'ascensore crea intimità...". Clamoroso: Amedeo Goria conferma il "raptus" con Maria Monsè, cosa è accaduto dentro a quell'albero

"No ai baci in bocca. Ma...". La scandalosa confessione di Lory Del Santo: virus, cosa (non) vieta al suo uomo sotto alle coperte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.