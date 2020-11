Gigi Buffon, la bordata di Oggi: "Guadagni 125mila euro al mese e porti i tuoi figli in quel posto?", dove lo hanno paparazzato

12 novembre 2020 a

Quello che vedete nella foto è Gigi Buffon, il portierone della Juventus, paparazzato da Oggi ( qui potete vedere il servizio completo ). Pizzicato mentre insieme ai figli - Louis Thomas, David Lee e Leopolodo Mattia - va a fare la spesa. E sceglie un discount. Già, un discount. E la circostanza scatena Oggi, che commenta velenoso: "Lui, proprio lui che guadagna ben 125mila euro al mese, sponsor esclusi...". E ancora, scrive il settimanale: con tutti quei soldi "quando devi vestire i tuoi tre figli li porti allo spaccio aziendale? Va bene che i giornali finanziari hanno raccontato nei dettagli gli investimenti sbagliati, gli sperperi e i fallimenti, però...". Insomma, una discreta dose di veleno. Anche se poi, lo stesso rotocalco, sottolinea come forse, in tempi così grami, Buffon stia spiegando ai suoi figli il valore dei soldi. In ogni caso, Gigi al discount è una sorpresa.

